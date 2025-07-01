Mercedes оценил влияние пошлин на маржинальность во втором квартале

По данным брокерской компании Bernstein, Mercedes-Benz прогнозирует негативное влияние таможенных пошлин на рентабельность основного автомобильного подразделения менее 3% во втором квартале.

Такая оценка была сформирована после общения с руководителем отдела по связям с инвесторами Mercedes. По информации брокера, снижение негативного эффекта обусловлено частичным разрешением напряжённости в отношениях между США и Китаем, а также определёнными компенсационными мерами по тарифам. Дополнительным фактором стало то, что повышение пошлин началось только в апреле.

Финансовый директор компании ранее сообщал, что сохранение автомобильных тарифов на весь год могло бы снизить рентабельность на 3 процентных пункта для легковых автомобилей и на 1 процентный пункт для фургонов.

В апреле Mercedes отозвал прогноз по прибыли на 2025 год из-за неопределённости относительно влияния тарифов на импорт автомобилей, введённых администрацией президента США Дональда Трампа.

Согласно заметке Bernstein, продажи легковых автомобилей Mercedes в Европе демонстрируют устойчивые показатели. На американском рынке также сохраняется стабильная динамика розничных продаж.

Информация была представлена в ходе закрытого совещания с инвесторами, которое состоялось перед периодом ограничения раскрытия корпоративной информации перед публикацией отчётности за второй квартал, запланированной на 30 июля.