CATL запустила производство аккумуляторов на заводе Seres в новом формате

30 июня компания CATL начала работу двух производственных линий CTP2.0 (Cell-to-Pack) на территории «Seres Super Factory» в Чунцине. Это первый производственный объект CATL в данном регионе, работающий по инновационной модели «завод в заводе».

Новая модель сотрудничества предполагает размещение поставщиков ключевых компонентов непосредственно на территории автомобильного производства. По данным Seres, такая организация позволяет перестраивать производственные линии менее чем за 20 минут в соответствии с корпоративными требованиями. При этом тысячи комплектующих поставляются и обрабатываются в течение одного рабочего дня.

Председатель и генеральный директор CATL доктор Робин Цзэн отметил, что запущенная линия является самой передовой интеллектуальной и цифровой производственной линией компании.

Стратегическое партнёрство между Seres и CATL началось в августе 2022 года с подписания соглашения о сотрудничестве. В рамках этого договора в течение следующих пяти лет все автомобили Aito будут оснащаться аккумуляторами CATL, а новые модели Aito получат батареи Qilin производства CATL.

Aito представляет собой совместный проект Seres и Huawei, хотя формально не является их совместным предприятием. В июле 2024 года Seres приобрела у Huawei торговую марку и патенты Aito за 2,5 миллиона юаней (344 миллиона долларов США). При этом Huawei продолжает выступать крупным поставщиком комплектующих и программного обеспечения, а также реализует автомобили Aito через собственную сеть продаж HIMA.

Бренд Aito, позиционирующийся как премиальный автомобильный производитель, достиг показателя в более чем 700 000 проданных автомобилей. «Seres Super Factory» в Чунцине выступает ключевым производственным центром для этой марки.

CATL сохраняет лидирующие позиции на рынке силовых аккумуляторов. По данным Китайского инновационного альянса автомобильной аккумуляторной промышленности, за первые пять месяцев текущего года объём установки силовых батарей в Китае достиг 241,4 ГВтч, что на 50,4% больше показателей прошлого года. Из этого объёма 103,20 ГВтч пришлось на CATL, что составляет 42,90% рынка.

Сотрудничество компаний выходит за рамки производства аккумуляторов и охватывает сферу экологически чистых технологий. В апреле текущего года CATL и Seres успешно реализовали первый этап проекта по установке распределённой фотоэлектрической системы мощностью 50 МВт на территории «Seres Super Factory», обеспечив предприятие экологически чистой энергией.