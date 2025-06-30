Mitsubishi планирует увеличить продажи в Европе с помощью моделей от Renault

Mitsubishi Motors намерена ежегодно продавать в Европе от 75 000 до 80 000 автомобилей, что на 20–30% больше по сравнению с предыдущим годом. Для достижения этой цели компания планирует в 2025 году представить два новых модели, разработанные с использованием платформы Renault, сообщил президент Mitsubishi Motors Europe Франк Крол в интервью Automotive News Europe.

Ожидается, что одна из новых моделей будет полностью электрическим кроссовером, построенным на платформе CMF-EV, ранее использованной для Renault Scenic E-Tech. Вторая модель будет представлять собой компактный кроссовер C-сегмента с традиционными и гибридными силовыми установками. Обе модели будут оснащены современными системами безопасности и мультимедийными технологиями, включая интеграцию с Google.

Сотрудничество с Renault позволяет Mitsubishi снизить затраты на разработку и производство, а также расширить модельный ряд, соответствующий требованиям европейского рынка. Ранее Mitsubishi уже представила в Европе модели Colt и ASX, основанные на Renault Clio и Captur соответственно.

Компания также планирует вернуть Outlander PHEV на европейский рынок в 2025 году. Кроме того, в июле 2025 года состоится презентация нового кроссовера Grandis, а осенью ожидается выход полностью электрического SUV, вероятно, под именем Eclipse Cross.

Таким образом, Mitsubishi стремится укрепить свои позиции на европейском рынке, предлагая разнообразный ассортимент электрифицированных моделей, соответствующих потребностям разных сегментов потребителей.