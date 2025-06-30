Глава Xpeng заказал конкурента Xiaomi YU7 накануне запуска своего G7 SUV

Генеральный директор Xpeng, Хэ Сяопэн, приобрёл седан Xiaomi YU7 Pro всего за несколько дней до официальной презентации нового кроссовера G7, намеченной на 3 июля. В своём посте в Weibo он отметил выбранную комплектацию автомобиля: 25 динамиков, 20-дюймовые колёсные диски и встроенный умный холодильник. Глава Xiaomi Лэй Цзюнь публично поблагодарил Хэ Сяопэна за поддержку и пообещал ускорить производство, а также пожелал успешного старта Xpeng G7.

Продажи седана Xiaomi YU7 стартовали 28 июня и за первые 18 часов получили свыше 240 тысяч заказов. Время ожидания доставки варьируется от 33 до 56 недель в зависимости от модели. Заказ главы Xpeng привлёк внимание своей своевременностью и воспринят как знак доброжелательности между двумя крупными игроками на рынке электромобилей.

Xpeng официально анонсировала запуск G7 на 3 июля. Этот среднеразмерный электрический кроссовер будет оснащён вычислительной системой автономного вождения уровня L3 и предлагаться в версиях Max и Ultra с ценой от 235,800 юаней (около 32,400 долларов США). Оба варианта оснащены батареей с запасом хода по циклу CLTC в 702 км, работают на платформе с напряжением 800 В и поддерживают сверхбыструю зарядку мощностью 5C. Габариты автомобиля — 4,892 мм в длину, 1,925 мм в ширину, 1,655 мм в высоту, а колёсная база составляет 2,890 мм.

Версия G7 Max работает на двух процессорах Nvidia Orin-X, а версия Ultra — на трёх фирменных чипах Turing AI, отвечающих за функции автономного вождения и интеллектуальные системы салона. Все комплектации оснащены адаптивной подвеской CDC с гидравлическими компонентами и четырьмя креслами с вентиляцией, обогревом, массажем и электроприводом. Среди дополнительных опций — 15,6-дюймовый центральный сенсорный экран, 8-дюймовый экран для задних пассажиров, 9-дюймовое зеркало с функцией стриминга и откидные столики с магнитными панелями.

Особенностью G7 является панорамный проекционный дисплей «Chasing Light HUD», разработанный совместно с Huawei. Этот AR-дисплей проецирует изображение размером 87 дюймов с разрешением 1920×1080 пикселей, поддерживает навигацию по полосам движения и отображает данные о скорости, запасе хода и работе систем помощи водителю. Электродвигатель мощностью 218 кВт разгоняет автомобиль до 202 км/ч, а литий-железо-фосфатная батарея обеспечивает полный заявленный запас хода в 702 км. Модель была представлена 11 июня 2025 года.