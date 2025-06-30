«Газпромнефть-СМ» расширяет линейку судовых масел для двигателей на альтернативном топливе

«Газпромнефть – смазочные материалы» приняла участие в XVIII Всероссийском бункерном форуме, собравшем в Санкт-Петербурге свыше 180 ведущих руководителей компаний. Основной целью мероприятия стало углубленное обсуждение вопросов, касающихся обеспечения топливом судов, функционирующих в морских и речных портах. Ключевой темой форума была выбрана глобальная трансформация отрасли, обусловленная переходом к источникам энергии с нейтральным уровнем выбросов углерода.

«Тенденции судостроения сегодня направлены на увеличение энергоэффективности и цилиндровой мощности двигателей. Как результат — современные премиальные масла воспринимаются как неотъемлемая конструктивная деталь механизма», – отметил директор судового филиала «Газпромнефть – смазочные материалы» Алексей Черных.

В соответствии с целями Международной морской организации по декарбонизации, к 2050 году необходимо достичь нулевого уровня выбросов парниковых газов в судоходстве. Основные пути достижения этой цели включают повышение энергоэффективности судов и использование углеродно-нейтральных видов топлива.

Технологическая трансформация определяет новые требования к смазочным материалам. В связи с этим «Газпромнефть-СМ» активно расширяет ассортимент судовых масел, предназначенных для современных двигателей с высокой удельной мощностью, работающих в том числе на альтернативном топливе.

В частности, «Газпромнефть-СМ» разработала первое в России судовое цилиндровое масло, соответствующее категории II по эксплуатационным свойствам. Gazpromneft Ocean CCL 40 EXTRA предназначено для двухтактных двигателей новейшего поколения. Масло обладает высокой термической стабильностью, отличными диспергирующими свойствами для контроля загрязнений и надежно защищает двигатели судов от износа, обеспечивая высокую чистоту деталей.

Компания ««Газпромнефть-СМ» предлагает смазочные материалы для всех современных судовых двигателей. Они отвечают самым строгим эксплуатационным и экологическим стандартам.