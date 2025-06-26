Tvoe-avto.com

В Гианкуре, Франция, инженеры Renault проводят испытания динамических характеристик будущих моделей автомобилей в специально разработанном модуле весом 8 тонн. Этот модуль, выполненный из углепластика, размещён в ангароподобном здании и используется для тестирования поведения автомобилей на различных дорожных покрытиях, включая взаимодействие с различными типами шин.

Модуль представляет собой часть более широкого комплекса цифровых симуляций, который Renault развивает на своём технополисе. В 2023 году компания открыла новый центр площадью 2300 м², оснащённый современными симуляторами, включая инструмент ROADS, предназначенный для виртуального тестирования динамических характеристик автомобилей в гиперреалистичных условиях. Использование таких технологий позволяет значительно сократить время и затраты на разработку, а также повысить точность оценки характеристик будущих моделей.(media.renaultgroup.com)

В рамках этих тестов инженеры Renault могут оценивать поведение автомобилей в различных условиях, включая ночное время суток, благодаря возможности симуляторов точно воспроизводить освещение и динамику оптики. Это позволяет проводить необходимые испытания без необходимости использования физических прототипов, что способствует более эффективному и экономичному процессу разработки.