CATL планирует расширить бизнес по замене аккумуляторов в Европе после успеха в Китае

Китайская компания CATL, крупнейший мировой производитель аккумуляторов для электромобилей, намерена вывести свой бизнес по замене батарей на европейский рынок, сообщает Financial Times. В компании считают, что после достижения цели в 10 тысяч станций в Китае их опыт можно будет успешно применить и в других регионах, включая Европу.

Технология CATL основана на стандартизированных аккумуляторных блоках Choco-SEB, которые внешне напоминают плитку шоколада. Доступны две модели батарей: 20# для автомобилей А0-класса с запасом хода до 500 км и 25# для автомобилей А–В-классов, обеспечивающая до 600 км по циклу CLTC. Процесс замены батареи на одной из специализированных станций занимает около 100 секунд. Максимальная суточная пропускная способность одной станции достигает 822 замен.

В мае 2025 года первая партия автомобилей с батареями Choco-SEB поступила к оператору такси в Чунцине. Сейчас в городе функционируют 34 станции замены, а до конца года планируется открыть ещё 16. В 2025 году CATL планирует построить 1000 таких станций, а в перспективе — до 30 тысяч.

Представитель CATL отметил, что на пути к выходу на европейский рынок компания сталкивается с геополитическими сложностями, но остаётся открытой к сотрудничеству, особенно в области научных исследований и разработок. По его мнению, технология замены аккумуляторов в Европе имеет большой потенциал, так как способствует удешевлению и продлению срока службы батарей, а также снижает стоимость электромобилей.

Ранее CATL заключила стратегическое соглашение с FAW Group о создании сети станций замены батарей в Гонконге.