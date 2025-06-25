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Электросуперкар Yangwang U9 вновь выйдет на Нюрбургринг для рекордной попытки

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Электросуперкар Yangwang U9 вновь выйдет на Нюрбургринг для рекордной попытки

Флагманский электросуперкар Yangwang U9 вернётся на трассу Nürburgring Nordschleife в июле 2025 года, чтобы обновить собственные показатели. После серии испытаний в 2024 году – в том числе установления национального рекорда скорости для серийных автомобилей (391,94 км/ч) и прохождения круга за 7:17,900 – модель готовят к новым рекордным заездам.

Испытательные образцы уже отправлены в Германию, а техническая команда вскоре присоединится к ним. Перед выходом на Нюрбургринг инженеры проведут предварительные тесты на полигоне ATP. U9 создан на базе платформы e4 с архитектурой Disus-X от BYD и рассчитан на улучшение результатов по максимальной скорости и времени круга.

В 2024 году компания сосредоточилась на доработке ключевых технологических модулей, накопив богатую базу данных об испытаниях, что подтвердило потенциал их «сердечник» технологий. Новая программа с симуляциями на основе этого опыта призвана полностью раскрыть возможности систем e4 и Disus-X.

Электросуперкар Yangwang U9 вновь выйдет на Нюрбургринг для рекордной попытки

По словам представителя Yangwang, зарубежные заезды продемонстрируют миру достижения Китая в сегменте высокопроизводительных автомобилей. В отличие от ряда конкурентов, разрабатывающих прототипы только для трека, U9 для Нюрбургринга максимально близок к серийному варианту: изменения в аппаратной и программной части минимальны и полностью соответствуют стандартам производства.

Суммарная мощность двух электрических моторов составляет 960 кВт (1 287 л. с.), а пиковый крутящий момент достигает 1 680 Н·м. Электродвигатели способны раскручиваться до 21 000 об/мин, что обеспечивает разгон с места до 100 км/ч за 2,36 с.

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