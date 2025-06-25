Сотрудники «Газпромнефть-СМ» помогают вузам готовить профессионалов в сфере производства моторных масел

Инженер-исследователь «Газпромнефть – смазочные материалы», кандидат технических наук Игорь Митин стал соавтором учебного пособия о моторных маслах для студентов и аспирантов высших учебных заведений. Сотрудники компании принимают активное участие в подготовке кадров для нефтеперерабатывающей отрасли – выступают экспертами экзаменационных комиссий, посещают учебные заведения с лекциями, а также делятся своим практическим опытом с преподавателями вузов.

У Игоря Митина большой опыт в сфере производства смазочных материалов и создании учебной литературы. За свою карьеру он принял участие в разработках и испытаниях более 50 видов масел, выступил автором 46 научных трудов и 11 патентов.

Учебные материалы должны своевременно совершенствоваться, чтобы темпы развития отрасли только ускорялись, а производители всегда могли оперативно отвечать на новые вызовы благодаря первоклассным специалистам и актуальным решениям, – считает Игорь Митин.

Его новый труд стал отражением исследований, которые заняли 10 лет. Большинство их них было проведено на базе Научно-исследовательского центра (НИЦ) «Газпромнефть-СМ». Сегодня НИЦ компании – единственная в России площадка полного цикла для изучения и создания смазочных материалов.

Высокотехнологичное оборудование и собственная интеллектуальная система центра позволяют аккумулировать уникальный опыт и создавать конкурентную продукцию, в том числе премиальную и нишевую.

Многопрофильное развитие собственного научного потенциала открывает много перспектив перед нами и нашими потребителями.«Газпромнефть-СМ» может не просто удовлетворять существующий спрос, а быть глобально гибкой — стремительно реагировать на новые тренды, создавать продукцию по индивидуальным запросам и избегать зависимости от внешних экономических факторов, – рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Первые экземпляры нового учебника о моторных маслах уже направлены в ряд российских вузов. Книгу высоко оценило профессиональное сообщество.