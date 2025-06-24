Плагин-гибрид BYD M9 представили перед запуском в Мексике

Регулятор MIIT опубликовал данные о новом плагин-гибридном минивэне BYD M9 — экспортной версии модели Xia, официальная презентация которой состоится в Мексике 25 или 26 июня. Первоначальная партия составит 500 автомобилей.

Габариты M9: длина 5 145 мм, ширина 1 970 мм, высота 1 805 мм, а колёсная база — 3 045 мм. Салон сохраняет семь посадочных мест и отличается «Dynasty»-оформлением: обтекающая кокпитная панель, сенсорный дисплей, беспроводная зарядка, система «3D Smart Cockpit» и фирменное рулевое колесо BYD.

Технически M9 оснащён гибридной системой DM‑i пятого поколения: 1.5‑литровый турбодвигатель (115 кВт) плюс электромотор (200 кВт) и батарея LFP ёмкостью 20,4 или 36,6 кВт⋅ч, что обеспечивает электрический пробег до 100 или 180 км по CLTC. Разгон до 100 км/ч занимает 8,1 с, суммарный запас хода — до 945 км.

Комплектация дополняется панорамной крышей, парковочными радарами, многоспицевыми дисками, а также конкурентами в сегменте станут Buick GL8 и SAIC Maxus MIFA 9 гибриды.

BYD рассчитывает использовать успех модели Xia в Китае — в мае продано 2 611 экземпляров — для усиления позиций на рынке Латинской Америки.