Антонио Филоса назначен генеральным директором Stellantis, Максима Пика оставил компанию

Антонио Филоса официально вступил в должность генерального директора Stellantis 23 июня 2025 года. Он продолжит возглавлять операции компании в Северной Америке, сосредоточив внимание на восстановлении её позиций на этом ключевом рынке. В рамках своей новой роли Филоса объявил о формировании обновлённой команды руководства, в которую вошли:

Даг Остеманн, назначенный финансовым директором и ответственным за слияния, поглощения и совместные предприятия;

Нед Кьюрик, продолжающий занимать пост директора по технологиям и инженерии;

Жан-Филипп Импарато, сохраняющий за собой руководство европейскими операциями.

Максим Пика, ранее занимавший должности директора по закупкам и качества поставок, а также операционного директора по регионам Азии, Ближнего Востока и Африки, покинул компанию. Его уход стал неожиданностью, учитывая его статус кандидата на пост генерального директора и возможного преемника на посту руководителя Renault .

Филоса, имеющий более 25 лет опыта в автомобильной отрасли, ранее занимал должности генерального директора Jeep и операционного директора Stellantis в Латинской Америке. Его назначение на пост генерального директора последовало после отставки Карлоса Тавареса в декабре 2024 года, вызванной снижением прибыли и продаж компании.