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Skoda представила пикап на базе Superb в честь 130-летия бренда

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Skoda представила пикап на базе Superb в честь 130-летия бренда

Студенты Skoda создали уникальный пикап на базе универсала Superb Estate, продолжая традицию нестандартных проектов, среди которых были пляжный багги на базе Citigo и кабриолет Karoq «Sunroq». Новый проект получил название L&K 130, что символизирует 130-летие со дня основания компании Václav Laurin и Václav Klement в 1895 году, когда Skoda начинала как производитель велосипедов.

Работа над пикапом заняла 2000 часов и была выполнена 28 учащимися профессионального училища Skoda. Это первый случай, когда модель Superb использовалась для создания студенческого концепта.

Skoda представила пикап на базе Superb в честь 130-летия бренда

При создании кузова пикапа студенты укоротили крышу универсала за стойкой C, внесли изменения в стойку B и укоротили рейлинги на крыше. Кроме того, появилась новая оконная секция за вторым рядом сидений, а задняя правая дверь оснащена раздвижным механизмом, чтобы не мешать велосипедистам во время гонок. Грузовая платформа пикапа выдвигается по кнопке и наклоняется до 35 градусов для удобной загрузки велосипедов.

В салоне присутствуют фирменные цвета L&K — красный, белый, золотой и чёрный, а также уникальный логотип «130 лет» на сиденьях и эмблема L&K на руле. Для поддержки профессиональной велосипедной команды предусмотрён дополнительный дисплей для гоночных данных, радиостанция для связи и охлаждаемый бокс в багажном отсеке.

L&K 130 стал первым студенческим проектом Skoda с подключаемым гибридным приводом. Он оснащён силовой установкой от стандартного Superb PHEV — 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 148 л.с. в сочетании с электромотором общей мощностью 201 л.с. В обычном универсале аккумулятор на 25,7 кВт⋅ч обеспечивает пробег до 100 км на электротяге, однако аэродинамические изменения в пикапе могут несколько снизить этот показатель.

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