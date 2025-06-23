Skoda представила пикап на базе Superb в честь 130-летия бренда

Студенты Skoda создали уникальный пикап на базе универсала Superb Estate, продолжая традицию нестандартных проектов, среди которых были пляжный багги на базе Citigo и кабриолет Karoq «Sunroq». Новый проект получил название L&K 130, что символизирует 130-летие со дня основания компании Václav Laurin и Václav Klement в 1895 году, когда Skoda начинала как производитель велосипедов.

Работа над пикапом заняла 2000 часов и была выполнена 28 учащимися профессионального училища Skoda. Это первый случай, когда модель Superb использовалась для создания студенческого концепта.

При создании кузова пикапа студенты укоротили крышу универсала за стойкой C, внесли изменения в стойку B и укоротили рейлинги на крыше. Кроме того, появилась новая оконная секция за вторым рядом сидений, а задняя правая дверь оснащена раздвижным механизмом, чтобы не мешать велосипедистам во время гонок. Грузовая платформа пикапа выдвигается по кнопке и наклоняется до 35 градусов для удобной загрузки велосипедов.

В салоне присутствуют фирменные цвета L&K — красный, белый, золотой и чёрный, а также уникальный логотип «130 лет» на сиденьях и эмблема L&K на руле. Для поддержки профессиональной велосипедной команды предусмотрён дополнительный дисплей для гоночных данных, радиостанция для связи и охлаждаемый бокс в багажном отсеке.

L&K 130 стал первым студенческим проектом Skoda с подключаемым гибридным приводом. Он оснащён силовой установкой от стандартного Superb PHEV — 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 148 л.с. в сочетании с электромотором общей мощностью 201 л.с. В обычном универсале аккумулятор на 25,7 кВт⋅ч обеспечивает пробег до 100 км на электротяге, однако аэродинамические изменения в пикапе могут несколько снизить этот показатель.