Республиканцы в Сенате США предложили отменить налоговый кредит на электромобили

Президент США Дональд Трамп продолжает реализацию своего обещания отменить налоговый кредит в размере $7 500 на покупку новых электромобилей и подключаемых гибридов. Однако срок прекращения действия этого льготы остается предметом обсуждения между Палатой представителей и Сенатом. В то время как Палата представителей предлагает сохранить кредит до конца 2026 года, Сенат рассматривает возможность его отмены в течение 180 дней после принятия соответствующего законопроекта.

Предложение Сената также включает немедленную отмену налогового кредита на аренду электромобилей, произведенных за пределами Северной Америки, и сокращение льгот на покупку подержанных электромобилей в течение 90 дней после принятия законопроекта. В отличие от этого, версия законопроекта, одобренная Палатой представителей, предусматривает сохранение налогового кредита на новые электромобили до конца 2025 года, а для производителей, продавших менее 200 000 электромобилей, — до конца 2026 года.

Дебаты между Палатой представителей и Сенатом продолжаются, и окончательное решение о сроках отмены налогового кредита на электромобили еще не принято.