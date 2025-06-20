В Китае раскрыты основные характеристики нового большого гибридного внедорожника BYD Fang Cheng Bao Ti7

В Китае представлены ключевые технические характеристики большого подключаемого гибридного внедорожника BYD Fang Cheng Bao Ti7. Этот пятиместный семейный автомобиль оснащён новой гибридной системой DMS с электромоторами общей мощностью 483 л.с. и электрическим пробегом до 130 км по циклу CLTC.

Бренд Fang Cheng Bao (FCB) был запущен BYD в 2023 году и в настоящее время включает три модели: Bao 5 (Leopard 5), Bao 8 (Leopard 8) и Ti3 (Tai 3, Titanium 3). В начале июня компания анонсировала новый кроссовер Ti7 (Tai 7, Titanium 7), предназначенный для семейного использования с пятью посадочными местами. 20 июня Министерство промышленности и информационных технологий Китая опубликовало основные технические данные модели.

Внешний дизайн Ti7, как и у предыдущих автомобилей Fang Cheng Bao, напоминает Land Rover Defender. Автомобиль сочетает в себе строгие линии и чистые поверхности, высокую линию капота, прямоугольные фары, массивные бамперы и небольшой радиаторный гриль. Среди особенностей — лидар на лобовом стекле, багажные рейлинги на крыше и распашная дверь багажника с отделением для хранения.

Габариты внедорожника составляют 4999 мм в длину, 1995 мм в ширину и 1865 мм в высоту при колёсной базе 2920 мм. Размеры Ti7 расположены между Bao 5 и Bao 8. Колея передних и задних колёс равна 1708 и 1713 мм соответственно. Угол въезда составляет 24°, угол съезда — 25°. Автомобиль комплектуется колёсами R19 или R20, а масса колеблется от 2230 до 2480 кг в зависимости от версии аккумулятора.

Под капотом установлен новый подключаемый гибридный комплекс DMS с турбированным бензиновым двигателем 1.5 л мощностью 115 кВт (154 л.с.) и двумя электромоторами. Передний мотор TZ210XYC развивает до 160 кВт (215 л.с.), задний TZ200XSBN — 200 кВт (268 л.с.).

Базовая версия оснащается литий-железо-фосфатным аккумулятором (LFP) ёмкостью 26,6 кВт·ч от дочерней компании BYD FinDreams, обеспечивающим запас хода на электромоторе 100–105 км и расход топлива 6,3 л/100 км. Топовая комплектация имеет батарею на 35,6 кВт·ч, которая увеличивает электрический пробег до 130 км и расход топлива до 6,4 л/100 км.

Для сравнения, внедорожник Bao 5 с гибридной системой DMO развивает суммарную мощность 505 кВт (677 л.с.) и оснащён одним аккумулятором ёмкостью 31,8 кВт·ч.

Интерьер Ti7 ранее уже был замечен на снимках: салон выполнен в двухрядной компоновке с пятью посадочными местами, центральная консоль украшена крупным плавающим дисплеем. Рулевое колесо четырёхспицевое с плоским дном, рычаг переключения передач расположен за ним. Отделка выполнена в оранжевых тонах.

Ожидается, что BYD Fang Cheng Bao Ti7 поступит в продажу на китайском рынке в этом году по ориентировочной цене около 300 тысяч юаней (около 41,730 долларов США).