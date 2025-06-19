«Газпромнефть-СМ» увеличит поставки автомобильных и индустриальных масел в Вологодскую область

Данное решение принято на Петербургском международном экономическом форуме. Документ о сотрудничестве подписали председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков и губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Обеспечением поставок будет заниматься дочернее предприятие «Газпромнефть –смазочные материалы». Продукция компании производится на собственных заводах в Омске и Подмосковье в соответствии с международными стандартами качества. Ассортимент поставок будет включать более 1000 наименований моторных и других видов масел для всех отраслей экономики.

«Газпром нефть» готова поставлять высокотехнологичные смазочные материалы и современные решения для повышения эффективности производственных процессов с учетом индивидуальных особенностей каждого предприятия», – подчеркнул Александр Дюков.

«Газпром нефть» на протяжении более 10 лет снабжает смазочными материалами предприятия металлургического комплекса, сельского хозяйства, лесной и химической промышленности, а также муниципальный транспорт и речное судоходство Вологодской области. Георгий Филимонов рассказал, что сотрудничество с компанией затрагивает и другие стратегические направления.

«Газпром нефть» и Вологодскую область объединяет многолетнее и разностороннее сотрудничество. Помимо смазочных материалов для металлургической отрасли, компания активно осуществляет поставки битумов для дорожного строительства, а также успешно развивает сеть автозаправочных станций», – сообщил он.

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка смазочных материалов.

Продукция «Газпромнефть – смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка.