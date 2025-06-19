«Газпромнефть-СМ» будет развивать сеть СТО с «Рольфом»

Производитель моторных масел «Газпромнефть – смазочные материалы» заключил соглашение о сотрудничестве с одним из крупнейших в России автомобильных дилеров «Рольф». Компании будут развивать сеть станций технического обслуживания под совместным брендом «Рольф G-Energy Service». Договор на Петербургском международном экономическом форуме подписали генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец и генеральный директор «Рольф» Светлана Виноградова.

««Газпромнефть – смазочные материалы» более 10 лет развивает сеть станций технического обслуживания G-Energy Service. В настоящее время насчитается более 200 станций по всей России, их услугами ежегодно пользуются свыше 500 тысяч клиентов», – отметил Скоромец.

Он также добавил, что новое партнерство поможет расширить географию сети и обеспечить российских автолюбителей качественным сервисом и высокотехнологичными маслами.

«Мы рады сотрудничать с одним из лидеров рынка смазочных материалов – компанией «Газпромнефть-СМ». Это стратегическое партнерство, в основе которого – общее понимание качества, устойчивости и технологического развития», – подчеркнула Виноградова.

По ее словам, проект «Рольф+G-Energy Service» – это не просто расширение сервисной сети, а вклад в создание устойчивой, прозрачной и безопасной системы технического обслуживания в России.

Новые станции, на которых можно будет пройти диагностику, произвести ремонт и сервисное обслуживание авто, будут поэтапно открываться в разных регионах РФ. Клиенты смогут выбрать из широкого ассортимента автомобильных масел и технических жидкостей, произведенных «Газпром нефтью» на собственных заводах, а также воспользоваться уникальными технологическими решениями. Предиктивный подход позволит предупреждать серьезные поломки и экономить на ремонте автомобиля.