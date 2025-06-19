BMW возвращается к технологиям с удлинённым запасом хода: новый iX5 появится в 2026 году

Согласно изданию Automobilwoche, BMW планирует возобновить использование технологии удлинённого запаса хода (range extender), начав с модели iX5, которая уже проходит испытания и может поступить в продажу в 2026 году .

Эта система позволит дополнить электропривод небольшим ДВС-генератором, что значительно увеличит диапазон поездок без подзарядки и особенно пригодится в регионах с недостаточно развитой зарядной инфраструктурой . BMW уже осуществляет совместную разработку данной технологии с поставщиком ZF.

Посадки range extender ожидаются также на обновлённые версии X3 и X7, построенные на платформе CLAR, как следует из источников. Такой шаг знаменует возвращение к решению, которое компания ранее использовала в i3 REx, снятой с производства в 2018 году.