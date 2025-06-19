Chery представила Tiggo 7 Sport и Plus 2026 года с ценами от $12 250

В Китае состоялся официальный запуск обновлённых кроссоверов Chery Tiggo 7 Sport и Tiggo 7 Plus модели 2026 года. Новинки ориентированы на покупателей с ограниченным бюджетом и предлагаются по конкурентоспособным ценам: Tiggo 7 Sport — от 87 900 юаней (примерно $12 250), а Tiggo 7 Plus — от 91 900 юаней (около $12 800).

Модификация Tiggo 7 Sport получила двигатель 1.5 литра с турбонаддувом, мощностью 115 кВт и крутящим моментом 230 Нм. Он работает в паре с шестиступенчатой «мокрой» роботизированной коробкой. Также доступна версия с 1.6-литровым мотором мощностью 145 кВт и 290 Нм, агрегатированная с семиступенчатым «роботом». Эта модель позиционируется как более спортивная и ориентированная на молодёжную аудиторию в сравнении с Tiggo 7 Plus.

В дизайне Tiggo 7 Sport сохранены фирменные элементы марки: раздельная передняя оптика, решётка радиатора в форме трапеции, скрытые ручки дверей и визуально «парящая» крыша. Автомобиль оснащается 18-дюймовыми легкосплавными дисками и предлагается в четырёх цветах кузова, включая серебристый и чёрный.

Среди оснащения — 13,2-дюймовый экран мультимедиа, 10,25-дюймовая цифровая панель приборов, трёхспицевое мультифункциональное рулевое колесо, климат-контроль, камера кругового обзора на 540°, обогрев и вентиляция водительского кресла, подогрев пассажирского сиденья и зеркала с подсветкой.

В более дорогой комплектации Tiggo 7 Sport добавлены панорамный люк с электрошторкой, видеорегистратор, беспроводная зарядка на 50 Вт, адаптивный круиз-контроль, система экстренного торможения, система предупреждения о столкновении, электропривод багажника с датчиком движения и шторки безопасности.

Модель Tiggo 7 Plus сохранила 1.5-литровый двигатель с вариатором, имитирующим 9 ступеней. Внешне кроссовер отличается решёткой с «алмазным» рисунком, скрытыми ручками и сплошной LED-полосой сзади.

Tiggo 7 Plus выделяется цифровой панелью управления с двумя экранами общей диагональю 24,6 дюйма, мультимедийной системой LION 5.0 и интерьером в чёрной или коричневой гамме. В максимальной версии предусмотрены вентиляция сидений, панорамная крыша, шторки безопасности и электропривод багажника.

Обе модели рассчитаны на сегмент компактных SUV. В мае продажи серии Tiggo 7 в Китае составили 3880 экземпляров, что обеспечило ей 40-е место в рейтинге компактных кроссоверов.