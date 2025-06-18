Подержанный Hongqi продан за $1,5 млн — рекордная экспортная цена из Китая

Автомобиль Hongqi Golden Sunflower Guoli Lanting Yayun, ранее проданный в Китае, был отправлен из города Ордос в Объединённые Арабские Эмираты по цене 1,5 миллиона долларов. Эта сумма стала самым высоким показателем экспортной стоимости для китайского люксового автомобиля с пробегом.

Покупателем выступил Станислав Семёнов, основатель дубайского фонда Quantitative Trading Equal Fund. Заказ на эксклюзивную модель был оформлен на автосалоне в Шанхае ранее в этом году.

Golden Sunflower позиционируется как автомобиль премиум-класса, созданный под индивидуальные запросы. Его длина составляет 5980 мм, ширина — 2090 мм, высота — 1710 мм, а колёсная база — 3730 мм. Внешне машина сохраняет черты стиля Hongqi L5, включая вертикальную хромированную решётку радиатора в форме водопада и круглые фары, напоминающие китайские бамбуковые таблички.

Одной из отличительных деталей стало металлическое украшение в виде флагштока с углом наклона 23,5°, что соответствует осевому наклону Земли. При запуске двигателя на вершине флагштока поднимается эмблема Golden Sunflower, ориентированная на Полярную звезду.

В отделке интерьера применена техника лаковой росписи из Фучжоу — каждая панель покрыта 28 слоями лака, прошедшими сушку и полировку в течение 60 дней. Украшения из перламутра изображают отрывки из «Предисловия к павильону орхидей» — классического китайского текста.

14,2-дюймовый OLED-экран в центре передней панели оформлен в виде разворачивающегося свитка, а дополненная реальность (AR-HUD) позволяет проецировать текст и навигацию на лобовое стекло.

Крышка центрального подлокотника изготовлена с использованием золотой фольги толщиной 0,15 мм и украшена гравировкой сцен из «Восьми видов Ланьтина» с точностью до 0,03 мм. На каждый квадратный сантиметр уходит более 2000 ударов.

Спинки задних сидений вышиты вручную в технике «золотого шва», с плотностью до 300 стежков на квадратный сантиметр. Над одной композицией трудятся двое мастеров в течение 600 часов.

Звуковая система включает 32 динамика Dynaudio серии Confidence и технологию активного шумоподавления, обеспечивая эффект присутствия в просторном салоне объёмом 19,8 кубометра.

Кузов выполнен с применением высокопрочной стали и алюминиевого сплава авиационного класса, с показателем крутильной жёсткости 28 600 Н·м/град. Безопасность обеспечивают девять подушек, включая заднюю боковую, а также боковые шторки с 6-секундным временем развёртывания.

Автомобиль оснащён V8 битурбодвигателем объёмом 4,0 литра, собственной разработки. Мощность составляет 285 кВт (388 л.с.), крутящий момент — 530 Н·м. В паре работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и интеллектуальный полный привод, разгон до 100 км/ч занимает 5,1 секунды.

Golden Sunflower — одна из новых суббрендовых линеек FAW Hongqi, представленных в 2023 году наряду с New Energy и Energy-Saving Vehicles. На автосалоне в Пекине 2024 года бренд продемонстрировал три модели: Guoya, Guoyao и Guoli.