Новый Nissan Leaf: увеличенный запас хода и дизайн в стиле SUV

Компания Nissan представила полностью обновлённую модель электрокара Leaf, разработанную в формате компактного SUV. Машина сохранила передний привод и получила новый стиль, более аэродинамичный кузов и современную техническую начинку.

Leaf теперь предлагается с двумя вариантами батарей. Версия с увеличенным запасом хода оснащается аккумулятором на 75 кВт⋅ч и может преодолевать до 375 миль (604 км) на одном заряде. Этот показатель сопоставим с данными Kia EV3 и превышает максимальный пробег Volkswagen ID.3. При скорости 80 миль в час (около 130 км/ч) запас хода составляет около 204 миль. Электромотор мощностью 214 л.с. разгоняет автомобиль до 100 км/ч за 7,6 секунды.

Второй вариант — с аккумулятором на 52 кВт⋅ч — ориентирован на городские поездки. Он обеспечивает до 270 миль по циклу WLTP и 138 миль на высокой скорости, при этом его мощность составляет 174 л.с., а ускорение до 100 км/ч занимает 8,6 секунды. Обе версии поддерживают зарядку с 20 до 80% за полчаса, однако в первом случае мощность достигает 150 кВт, а во втором — 105 кВт.

Внешний облик нового Leaf формировался с учётом требований к аэродинамике — коэффициент сопротивления составляет 0,25. Над дизайном работал Джованни Арроба, подчеркнувший сочетание спортивности, динамики и городского стиля. В оформлении присутствуют мотивы 1990-х годов: задние фонари с объёмной графикой и визуальные отсылки к моделям прошлого, включая легендарный 300ZX.

Габариты автомобиля — 4350 мм в длину, при этом визуально он выглядит компактнее. Колёсные диски доступны диаметром 18 или 19 дюймов. Внутри — современный салон с двумя 14,3-дюймовыми экранами, поддержкой голосового управления, Google-навигацией и частично сенсорными органами управления климатом. В старших комплектациях предусмотрена аудиосистема Bose и стеклянная крыша с функцией затемнения.

Объём багажника составляет 437 литров, что на 50 литров больше, чем у предшественника. Салон предлагает простор на заднем ряду, в том числе благодаря плоскому полу, а высокая крыша и стеклянная панель повышают комфорт на задних сиденьях.

Leaf нового поколения будет доступен в четырёх комплектациях: Engage, Engage+, Advance и Evolve. Точные цены и состав оснащения обещают раскрыть ближе к запуску продаж, запланированному на четвёртый квартал 2025 года. Nissan рассчитывает, что новинка сможет конкурировать с популярными моделями от Volkswagen, Kia, Hyundai и Cupra. Производство наладят на заводе в Сандерленде, Великобритания.