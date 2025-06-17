Polestar получил от Li Shufu $200 млн для укрепления бизнеса

Шведская электромобильная компания Polestar привлекла 200 миллионов долларов в рамках соглашения о выпуске акций (PIPE) с PSD Investment Limited — инвестиционной структурой, контролируемой Ли Шуфу, основателем Geely Holding (stocktitan.net).

По условиям сделки Polestar выпустила примерно 190,5 млн новых депозитарных акций класса A по цене $1,05 за штуку — эту цену определили как средневзвешенную котировку за последние пять дней перед подписанием соглашения (stocktitan.net). Перед закрытием инвестор переведёт 20 млн ADS класса B в акции класса A, чтобы сохранить долю голосующих акций ниже 50% (stocktitan.net).

Полученные средства пойдут на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные нужды компании .