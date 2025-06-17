В Китае представлен Onvo L90: электрокроссовер с запасом хода до 605 км

В Китае представлена серийная версия электромобиля Onvo L90 — большого семейного кроссовера от массового суббренда Nio. Выход новинки на рынок ожидается в третьем квартале 2025 года.

Модель оснащена современной силовой установкой на 900-вольтовой архитектуре и будет предлагаться в заднеприводной и полноприводной версиях. Задний привод обеспечивает 462 л.с. (340 кВт), а полный — до 598 л.с. (440 кВт). В стандартной комплектации установлен аккумулятор ёмкостью 85 кВт·ч, поддерживается быстрая DC-зарядка. Заявленный запас хода — до 605 км (по методике CLTC) у заднеприводной модификации.

Кузов автомобиля отличается прямоугольными формами, закрытой решеткой радиатора, разделённой на уровни оптикой и выдвижными ручками дверей. На корме — световая планка с логотипом ONVO и вертикальные фонари в «пиксельном» стиле. Модель комплектуется 21-дюймовыми многоспицевыми колёсами.

Салон выполнен в минималистичном стиле с премиальными элементами отделки — кожаной обивкой, деревянными вставками и хромированными акцентами. В числе оборудования: центральный «парящий» сенсорный экран, проекционный дисплей, два беспроводных зарядных устройства по 50 Вт, встроенный холодильник, усовершенствованная мультимедийная система и трансформируемая посадка на шесть или семь человек.

Снижение веса стало одним из приоритетов при разработке: облегчены стабилизаторы, подвеска и высоковольтная проводка. Вес автомобиля в зависимости от комплектации — от 2 250 до 2 385 кг.

Покупателям будут доступны более 2 000 станций замены батарей, свыше 2 400 фирменных зарядных точек и около 57 000 сторонних зарядных станций по всей стране.

Стоимость Onvo L90 составит от 220 до 250 тысяч юаней (примерно $30 300–34 500), а при аренде батареи — менее 200 тысяч юаней (около $27 600).