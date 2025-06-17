Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» выпустил спецпроект в сфере профориентации

Компания «Газпромнефть – смазочные материалы» представила интерактивный мультимедийный проект https://e-plus.media/specprojects/rabota-mechty/, направленный на помощь в профориентации в сфере нефтепереработки. Совместно с онлайн-журналом «Энергия+» был разработан сервис, анализирующий склонности и навыки пользователей для оптимального карьерного пути.

Проект, являющийся частью программы развития кадрового потенциала, предлагает пользователям пройти тест из 12 вопросов. Алгоритм, анализируя ответы, выбирает одно из пяти направлений в сфере производства масел: от разработки рецептур до цифровизации, включая производство, логистику и контроль качества. Сервис будет полезен как тем, кто только выбирает профессию, так и тем, кто планирует сменить сферу деятельности.

Данный digital-проект продолжает серию просветительских инициатив «Газпромнефть-СМ» в области нефтепереработки. Ранее компания успешно сотрудничала с крупными интернет-изданиями, освещая вопросы производства синтетических масел и разнообразия смазочных материалов.

Генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец подчеркнул, что компания предоставляет широкие возможности для профессионального роста и самореализации специалистов разных направлений.

«Газпромнефть-СМ» – это даунстрим со всеми звеньями цепочки создания ценностей для потребителя: наука, продуктовое развитие, маркетинг, производство, логистика, продажи, клиентский сервис», – отметил он.

Алексей Чудиновских, председатель ГАК РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, отметил важность профориентации для выбора профессии.

«Сейчас во многих сферах наблюдается переток кадров, в этом плане «Газпромнефть-СМ» имеет определенные преимущества как компания, которая сумела зарекомендовать себя в качестве одного из лидеров рынка смазочных материалов», – заявил он.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Ассортимент компании состоит примерно из 1000 наименований продукции для всех секторов рынка.