Гендиректор Renault Лука де Мео уходит ради «новых вызовов» вне автопрома

Luca de Meo, который пять лет возглавлял Renault и благодаря стратегическому плану «Renaulution» вывел компанию из миллиардных убытков к рекордной прибыли, покинет пост генерального директора 15 июля 2025 года.

Отмечается, что де Мео решил сосредоточиться на «новых вызовах вне автомобильной индустрии». СМИ, включая Le Figaro, сообщают, что следующим этапом его карьеры может стать руководство люксовым конгломератом Kering — владельцем брендов Gucci и Saint Laurent — которые в настоящее время переживают трудности.

При его руководстве Renault добилась рекордной операционной прибыли (€4,26 млрд), значительно сократила убытки и успешно развила направления электромобилей, гибридов и SUV, включая возвращение модели Renault 5 и укрепление бренда Alpine.

После объявления о его уходе акции Renault упали на 6–7 %, тогда как бумаги Kering выросли на 8–10 %, что отражает реакцию рынка на смену трансформационного менеджера.

Renault начала поиск преемника в рамках уже подготовленного плана преемственности, а де Мео завершит свои полномочия 15 июля.