BYD считает длительную ценовую конкуренцию в автосекторе КНР нежизнеспособной

Крупнейший производитель электромобилей в Китае — компания BYD — обозначил ценовую конкуренцию на внутреннем рынке как экономически неустойчивую. Такое заявление сделала исполнительный вице-президент Стелла Ли. При этом она не стала комментировать, планирует ли компания сократить собственные ценовые скидки, которые ранее активно применялись.

На фоне обострения конкуренции представители других автоконцернов, включая Geely и Great Wall Motor, стали высказывать претензии к BYD, обвиняя её в усилении давления на рынок и нарушении норм в области экологии.

В условиях сохраняющегося напряжения финансовые органы и профильные ведомства призывают участников рынка отказаться от чрезмерных скидок, предупреждая о возможных финансовых рисках и повышенной нагрузке на поставщиков.

Параллельно с этим BYD направила своим контрагентам запрос на снижение закупочных цен на 10 % в течение следующего года. Эта мера вызвала недовольство среди поставщиков и усилила обеспокоенность в отрасли.

Заявление руководства BYD о нестабильности текущей ценовой политики демонстрирует существующую напряжённость в секторе. По мнению аналитиков, агрессивное снижение цен может стать тупиковой стратегией для ряда производителей.