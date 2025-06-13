Топ‑дизайнеры автомобилей XX века признались: они планировали совсем другое

Среди выдающихся автомобильных дизайнеров XX в. трое самых известных имели необычное сходство — никто из них изначально не стремился к этой профессии.

Джорджетто Джуджаро — признанный «дизайнер века», начинал как художник; своё первое место дизайнера в Fiat получил благодаря таланту, а не четкому карьерному плану. Марчелло Гандини, автор легенд вроде Lamborghini Miura и Countach, изначально увлекался инженерией и черчением, но не собирался специально строить карьеру в автомобильном дизайне. Том Тьяарда учился на архитектора в США, а стал одним из ведущих дизайнеров Ferrari, Fiat и Ford уже после смены профессии.

Таким образом, каждый из них пришёл в мир автодизайна случайно или через смежные профессии, но сумел изменить облик современной автомобильной индустрии.