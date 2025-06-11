Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» организовал фестиваль ко Дню России

В городском округе Фрязино состоялся фестиваль, посвященный Дню России, организованный при поддержке компании «Газпромнефть-СМ» совместно с администрацией городского округа. Мероприятие, развернувшееся на площадке Фрязинской детской школы искусств, объединило свыше 200 участников и зрителей. Инициатива является частью программы социальных инвестиций «Родные города», реализуемой компанией «Газпром нефть» в регионах своего присутствия.

Центральными фигурами фестиваля стали воспитанники и преподаватели Школы искусств, представившие выступления оркестра струнных инструментов, хора и сольных исполнителей. Подготовка к концерту, включавшая разработку сценария, подбор музыкального материала и репетиции, заняла несколько месяцев. В программу вошли произведения известных композиторов, воспевающие величие и красоту России. Одним из ключевых номеров стало хоровое исполнение неофициального гимна наукограда – композиции «Любимый город Фрязино».

Стоит отметить, что «Газпромнефть-СМ» и Фрязинская детская школа искусств связывают длительные партнерские отношения. В предшествующем году компания осуществила масштабную реконструкцию концертного зала учебного заведения. Благодаря этому более 900 воспитанников Школы искусств получили возможность выступать на обновленной сцене и принимать участие в многочисленных творческих фестивалях.

«Любовь к Родине – это фундамент, на котором строится гражданская ответственность, готовность созидать будущее своей страны и работать на ее благо. Поэтому крайне важно разговаривать с молодым поколением на такие темы, в том числе на языке искусства. Самомпонятном, трогательном и красивом», –заявил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев отметил, что администрация стремится к созданиюблагоприятных условий для самореализации молодежи, в том числе в творческой сфере, и выразил благодарность надежным партнерам.

Директор Фрязинской детской школы искусств Елена Диденко указала на успешный опыт сотрудничества с «Газпромнефть-СМ» и администрацией Фрязино и выразила надежду на дальнейшие совместные проекты.

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Является одним из лидеров рынка смазочных материалов.