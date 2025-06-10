Huawei и SAIC готовят новый электрокроссовер Shangjie для массового рынка

Huawei вместе с SAIC Motor запускают пятую автомобильную марку в рамках альянса Harmony Intelligent Mobility Alliance (HIMA) — бренд «Shangjie» (尚界). На улицах уже заметили замаскированный тестовый прототип будущей модели, которая станет самой доступной в линейке HIMA.

Автомобиль, помеченный как продукт исследовательского центра SAIC, предположительно представляет собой среднеразмерный или крупный кроссовер длиной около 4,8–4,9 метра и колесной базой примерно 2,9 метра — больше модели Aito M5. Хотя кузов скрыт камуфляжем, элементы оптики напоминают ранее анонсированный SAIC Marvel RC7, но производство «Shangjie» обещает использовать фирменный дизайн Huawei Harmony Intelligent Mobility.

Новая марка займёт особое место среди брендов HIMA, куда уже входят Aito (партнёр Seres), Luxeed (Chery), Stelato (BAIC) и Maextro (JAC Motors). Платформа Roewe ES39 от SAIC ляжет в основу «Shangjie», а цена автомобиля ориентирована на сегмент 150–250 тысяч юаней (около 20,7–34,5 тысяч долларов), ориентированный на молодых покупателей.

В оснащении предусмотрены технологии Huawei: интеллектуальная мультимедийная система на HarmonyOS с поддержкой нескольких экранов, голосовой помощник на базе искусственного интеллекта и система связи «автомобиль — дом». Для помощи водителю будет внедрён продвинутый комплекс Qiankun ADS с функцией навигации без карты в городских условиях.

Модель получит два варианта силовой установки: электромобиль с батареей «Giant Whale» и поддержкой быстрой зарядки 800 В, а также гибрид с 1.5-литровым турбированным двигателем-генератором, обеспечивающим запас хода свыше 1000 километров.

SAIC инвестировала около 6 миллиардов юаней (836 миллионов долларов) в создание команды из более чем 5000 человек и строительство крупного завода для производства «Shangjie». Выход первой модели запланирован на осень 2025 года, что отражает серьёзные намерения Huawei расширять своё присутствие на рынке интеллектуальных электромобилей Китая.