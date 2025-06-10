Гендиректор Hyundai Europe Ксавье Мартинет нацелен обогнать Renault и Škoda на европейском рынке

Ксавье Мартинет, назначенный генеральным директором Hyundai Motor Europe с 1 января 2025 года, поставил амбициозную цель — вывести компанию в число ведущих игроков на европейском рынке. По его словам, Hyundai, занимавшая 9-е место по объему продаж в Европе в первом квартале 2025 года, должна сократить отставание от таких брендов, как Renault и Škoda, в течение следующих 5–10 лет. Мартинет отметил, что на пути компании стоят в основном европейские автопроизводители, а также японский бренд Toyota, который демонстрирует хорошие результаты. Он подчеркнул, что для достижения этой цели необходимо усилить позиции Hyundai в Европе.

За последние 15 лет Hyundai удвоила свою долю на европейском рынке, однако Мартинет считает, что этого недостаточно для достижения статуса одного из ведущих игроков. Он выразил уверенность, что с учетом усиливающейся конкуренции и изменений в потребительских предпочтениях, компания должна стремиться к более высокому уровню присутствия на рынке.

Мартинет, ранее занимавший должность старшего вице-президента в Dacia и имеющий более 27 лет опыта в автомобильной отрасли, отметил, что для успешной конкуренции с Renault и Škoda Hyundai необходимо сосредоточиться на инновациях, улучшении качества продукции и расширении модельного ряда, соответствующего потребностям европейских потребителей.

Компания Hyundai Motor Europe планирует внедрить новые стратегии и инициативы, направленные на повышение конкурентоспособности и укрепление позиций на европейском рынке в ближайшие годы.