Великобритании советуют развивать сеть водородных заправок по примеру Европы

Автопроизводители призывают британское правительство поддержать создание сети водородных заправочных станций, аналогичной европейской, чтобы предоставить водителям альтернативу электромобилям с аккумуляторами. На саммите, организованном BMW 6 июня, Дэвид Вонг из Ассоциации производителей и трейдеров автомобилей подчеркнул, что Великобритании нужна такая же целеустремлённая политика, как в Европейской комиссии. В ЕС к 2030 году планируется разместить по одной водородной заправке примерно каждые 120 миль на основных трассах и в городах с населением от 100 тысяч человек. Вонг также предложил отменить дорожный налог для всех транспортных средств с нулевым уровнем выбросов — как на водороде, так и на аккумуляторах.

Европейская поддержка сети заправок позволила BMW объявить о запуске первого серийного автомобиля с водородным топливным элементом в 2028 году, однако в списке стран продаж Великобритания пока отсутствует. Глава водородного направления BMW Юрген Гулднер отметил, что в стране инфраструктура ещё не готова к коммерческому запуску таких машин, но надеется на прогресс в ближайшие годы.

Пока на рынке Великобритании доступны только Toyota Mirai и Hyundai Nexo, продажи которых ограничены корпоративными клиентами с собственной водородной инфраструктурой. Тем не менее, Гулднер видит потенциал в сегменте водородных автомобилей, особенно для тех, кто много ездит или не имеет возможности заряжать электромобиль дома. Он отметил, что зарядка батарей всё ещё занимает время и зависит от инфраструктуры, тогда как водородные автомобили не теряют дальность пробега в холодную погоду.

Несмотря на эти возможности, британская политика в области декарбонизации транспорта сосредоточена преимущественно на электромобилях с аккумуляторами, что поддерживается Комитетом по изменению климата (CCC). Он не видит места для водорода в дорожном транспорте, что вызывает критику со стороны производителей как ограниченный подход, способный замедлить переход к нулевым выбросам.

По словам Вонга, водородные и аккумуляторные технологии не конкурируют между собой, а дополняют друг друга в борьбе с углеродом и ископаемым топливом. Джон Хант из Toyota GB согласился с этой точкой зрения, подчеркнув важность выбора для потребителей и необходимость уважения всех технологических решений.

В Великобритании количество водородных заправок значительно сократилось — от десятка несколько лет назад до одной доступной сейчас. Европейская инициатива развития сети ориентирована прежде всего на тяжелый грузовой транспорт, который часто не может эффективно работать на аккумуляторах. В отличие от легковых автомобилей, для грузовиков станции окупаются даже при небольшом ежедневном потоке машин, что может стимулировать расширение инфраструктуры для всех категорий транспорта.

Исследование Ассоциации автомобильных перевозчиков (RHA) показало, что 12% операторов грузовиков планируют ввести водородные машины в ближайшие пять лет, однако многие сомневаются в наличии заправок. Без активной поддержки государства, считают в RHA, сектор не сможет выполнить цели по нулевым выбросам.

Генеральный директор компании Protium Крис Джексон, ведущей проект по запуску водородных грузовиков на автотрассе М4, отметил, что ограничение технологий только аккумуляторами может задержать отказ от ископаемого топлива. Он подчеркнул, что даже если водородные автомобили займут 15–20% рынка, это важный сегмент, который не сможет перейти на аккумуляторы. Джексон также выразил обеспокоенность зависимостью от аккумуляторных технологий и цепочек поставок, преимущественно базирующихся в Китае, и призвал к диверсификации подходов для транспортного сектора.