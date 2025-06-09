Автопроизводители сталкиваются с дефицитом редкоземельных магнитов из-за ограничений экспорта Китая

Руководители автомобильных компаний и поставщиков автокомпонентов в последние недели активно ищут альтернативные источники магнитов, которые стали дефицитными из-за ограничений на экспорт со стороны Китая. По словам Франка Эккарда, генерального директора немецкой компании Magnosphere, многие заводы могут остановить производство уже к середине июля без дополнительных поставок магнитов. Он отмечает, что автомобильная отрасль испытывает серьёзные трудности и готова платить любую цену за необходимые материалы.

Китай сохраняет доминирующее положение на рынке редкоземельных металлов и магнитов: контролирует до 70% добычи, около 85% переработки и около 90% производства сплавов и магнитов. Экспортные разрешения, выдаваемые китайскими властями, играют ключевую роль в обеспечении автопроизводителей необходимыми компонентами. Уже закрыты некоторые европейские заводы по производству автозапчастей, и ожидаются новые остановки.

Автомобили используют редкоземельные магниты в различных деталях — от боковых зеркал и динамиков до насосов и сенсоров. Электромобили потребляют примерно вдвое больше этих материалов, чем автомобили с двигателями внутреннего сгорания.

Ранее Китай уже ограничивал экспорт редкоземельных металлов, например, в споре с Японией в 2010 году. Это вынудило японские компании искать новые поставки, и к 2018 году доля Китая в импорте редкоземельных металлов Японией снизилась. Сейчас автопроизводители пытаются сократить зависимость от Китая, разрабатывая магниты с низким или нулевым содержанием редкоземельных элементов, однако массовое внедрение таких технологий займет годы.

Компании General Motors, BMW, ZF и BorgWarner работают над новыми моторами с меньшим содержанием редкоземельных металлов, но пока не достигли значительного снижения затрат. В Европе реализуются инициативы по развитию собственных источников редкоземельных материалов, но темпы остаются недостаточными для быстрого изменения ситуации.

Одновременно появляются стартапы, разрабатывающие магниты без редкоземельных элементов, например, американская компания Niron и британская Warwick Acoustics, однако массовое применение таких решений ожидается не раньше чем через несколько лет.

В краткосрочной перспективе автопроизводителям приходится решать проблемы с получением экспортных разрешений у своих поставщиков и наращивать запасы редкоземельных магнитов. Аналитики предупреждают, что ограничения могут привести к выпуску автомобилей без некоторых деталей и их последующей стоянке на складах, как это уже происходило во время дефицита полупроводников.

Кроме редкоземельных металлов, Китай контролирует более половины мирового производства ключевых сырьевых материалов, таких как марганец, графит и алюминий, что добавляет рисков для глобальных цепочек поставок.

Эксперты считают текущую ситуацию предупреждающим сигналом для автопрома и смежных отраслей, подчеркивая необходимость диверсификации поставок и поиска новых решений.