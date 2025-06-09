Производитель моторных масел «Газпромнефть-СМ» реализует экологические проекты

В городском округе Фрязино Московской области состоялся экологический квест, организованный компанией «Газпромнефть – смазочные материалы» совместно с местной администрацией, собравший свыше 120 участников. Данное мероприятие, приуроченное ко Дню эколога, стало частью программы социальных инвестиций «Родные города» ПАО «Газпром нефть».

В рамках субботника, проведенного в формате экологического квеста, волонтеры, включая руководящий состав компании и представителей власти, провели очистку озера Большое – ключевой рекреационной зоны города – от мусора. Основной задачей являлся сбор отходов с последующей сортировкой для переработки или утилизации, что подчеркивает важность рационального потребления и экологической ответственности. Собранные материалы, такие как пластик, металл, стекло и автомобильные покрышки, будут направлены на вторичную переработку, в частности, для создания покрытий детских площадок и стадионов.

Компания «Газпромнефть-СМ» регулярно организует экологические инициативы в регионах своего присутствия, включая субботники, благоустройство территорий и образовательные программы, направленные на повышение экологической культуры.

«Наша компания на системной основе реализует эколого-просветительскую программу в Московской области. Во Фрязино это уже третий субботник с начала весны, в котором активно принимают участие волонтеры «Газпромнефть-СМ», – отметил генеральный директор «Газпромнефть – смазочные материалы» Анатолий Скоромец.

Он также отметил, что развитие культуры бережного и ответственного отношения к природе является важным социальным направлением.

«Озеро Большое – излюбленное место отдыха жителей. Благодаря поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева здесь благоустроили пляж и прибрежную зону», – отметил глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Он добавил, что благодаря «Газпромнефть-СМ» уже третий год подряд на озере проходит масштабный субботник.