Toyota представит в Китае электрокроссовер bZ5 с батареями и мотором BYD

FAW-Toyota bZ5 — полностью электрический кроссовер, запуск которого намечен на 10 июня после недавнего выхода с конвейера в Тяньцзине. Модель построена на платформе e-TNGA и отличается сочетанием современных технологий и привлекательной ценой.

Автомобиль будет доступен в нескольких версиях с запасом хода по циклу CLTC: базовая — до 550 км, с ожидаемой ценой предзаказа менее 130 000 юаней (около 18 000 долларов США), а также версия с системой помощи водителю L2 и тем же запасом хода, которая будет стоить до 160 000 юаней (примерно 22 200 долларов). Кроме того, предусмотрена модификация с увеличенным запасом хода — до 630 км.

Одной из ключевых особенностей bZ5 являются аккумуляторы BYD Blade и 200-киловаттный (268 л.с.) электродвигатель, поставляемые дочерней компанией BYD — FinDreams.

Внешне модель выделяется оригинальным дизайном передней части в стиле «морской змеи» и обтекаемым кузовом с утопленными ручками дверей. Габариты авто составляют 4780 мм в длину, 1866 мм в ширину и 1510 мм в высоту при колесной базе 2880 мм. Автомобиль оснащён LED-фарами и 21-дюймовыми легкосплавными дисками.

В салоне минималистичный интерьер с центральным 15,6-дюймовым плавающим сенсорным экраном и цифровой приборной панелью. Среди удобств — панорамная крыша площадью 1,44 кв. метра, многоцветная подсветка из 256 оттенков и четыре режима отдыха. Для безопасности предусмотрено девять подушек безопасности.

В комплектацию также входит система помощи водителю Momenta 5.0 L2, поддерживаемая 33 датчиками, обеспечивающая более 30 функций ассистирования при вождении в городских условиях.