Mercedes предлагает обмен тарифными льготами для беспошлинного экспорта автомобилей между США и ЕС

Mercedes-Benz выступил с предложением о сделке, в рамках которой автомобили из США смогут импортироваться в Европу без таможенных пошлин, при условии взаимного отказа от тарифов на аналогичное количество машин, экспортируемых европейскими автопроизводителями в Соединённые Штаты.

Генеральный директор Mercedes Ола Каллениус в интервью журналу Spiegel отметил, что предложение подразумевает равный обмен — «за каждый автомобиль, покидающий США или Европу, с другой стороны будет поступать машина без пошлин». Он подчеркнул, что идея уже обсуждается с обеих сторон и может стать частью переговоров между ЕС и США.

Каллениус добавил, что подобное соглашение могло бы стать прецедентом для других отраслей промышленности.

По данным Reuters, в прошлом месяце Mercedes вместе с немецкими конкурентами BMW и Volkswagen ведут переговоры с Вашингтоном по возможному соглашению по импортным тарифам.

В интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung Каллениус также отметил, что компания готова выступать консультантом и вносить предложения в ходе торговых переговоров между ЕС и США.

«Мы ведём диалог с политическими руководителями в ЕС, Китае и США. Однако переговоры проходят на уровне ЕС, так как торговая политика входит в компетенцию союза», — заявил он.

Генеральный директор подчеркнул, что Mercedes выступает в роли консультанта, предоставляя идеи и анализируя влияние тех или иных решений на компанию.

Немецкие автопроизводители подверглись давлению со стороны администрации президента Дональда Трампа, которая ввела 25-процентные пошлины на импорт автомобилей в США — крупнейший рынок сбыта для Volkswagen, BMW и Mercedes.