Mercedes и BMW ищут пути решения ограничений экспорта из Китая

Автопроизводители из Европы и США обеспокоены экспортными ограничениями Китая на редкоземельные металлы, которые могут повлиять на мировое производство автомобилей.

Mercedes-Benz и BMW ведут переговоры с поставщиками для предотвращения нехватки материалов, содержащих эти металлы. Mercedes также рассматривает возможность создания запасов некоторых компонентов.

По данным Ford Motor Co., время на одобрение экспорта редкоземельных материалов в Китае увеличилось, а расходы на доставку возросли. Вице-президент компании Шерри Хаус отметила, что новые меры создают дополнительную нагрузку на производственные процессы, что вынуждает искать альтернативные решения. В мае завод Ford в Чикаго был временно остановлен из-за нехватки материалов.

Представители BMW сообщили, что работа заводов компании идет по графику, однако ограничения Китая затронули часть их цепочки поставок.

Решение Китая ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов в ответ на тарифы, введенные администрацией Дональда Трампа, создало риски для глобального производства материалов, используемых в высокотехнологичных отраслях.

Редкоземельные элементы, такие как тербий, необходимы для производства двигателей электромобилей, а также датчиков и электронных систем в автомобилях с двигателями внутреннего сгорания. Китай остается ведущим производителем в обработке этих материалов.

Несмотря на то что автопроизводители обычно не закупают редкоземельные металлы напрямую, их основные поставщики используют эти элементы для изготовления электрических моторов и гибридных систем.

Ситуация с ограничениями сравнивается с кризисом полупроводников, который ранее привел к сбоям в производстве автомобилей. Руководитель отдела производства Mercedes Йорг Бурцер сообщил, что компания находится в постоянном контакте с поставщиками, обсуждая меры управления рисками, включая создание физических резервов.

Гендиректор Rivian RJ Скаринг отметил важность разъяснений для американской администрации о сложностях переработки редкоземельных металлов в США. Компания сосредоточена на поиске решений в условиях 24-часового рабочего дня.