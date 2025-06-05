Huawei и Xpeng представят AR-HUD для нового электрического кроссовера G7

Компании Xpeng и Huawei совместно разработали новую систему дополненной реальности для проекционных дисплеев (AR-HUD), получившую название «Chasing Light Panorama». Она будет впервые представлена в новом электрическом кроссовере среднего размера Xpeng G7.

AR-HUD интегрирует оборудование Huawei с программным обеспечением Xpeng, обеспечивая расширенные функции навигации и помощи водителю. Система предлагает 87-дюймовую область отображения, охватывающую до восьми сценариев движения, включая перекрестки, туннели и эстакады.

Запуск G7 запланирован на 11 июня с началом поставок в третьем квартале. Предполагаемая стоимость автомобиля составит около 250,000 юаней (приблизительно 36,000 долларов США).

Система использует технологии Huawei, включая модули LCoS и оптические алгоритмы, а также обработку изображений от Xpeng. Она проецирует цифровую навигацию на дорожное полотно, помогает в сложных дорожных условиях и предупреждает о потенциальных опасностях, таких как перестроение других автомобилей и пешеходы.

AR-HUD также включает поддержку функции «светового ковра», адаптирующегося к поверхности дороги, и предоставляет подсказки для движения в городских условиях и на пересечениях.

Сотрудничество Huawei и Xpeng знаменует переход от прежних разногласий к совместной работе над инновациями в автомобильной сфере. Новый G7 с AR-HUD станет доступен для заказа позже в этом году.