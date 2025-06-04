Toyota увеличила продажи в Китае благодаря государственной программе утилизации автомобилей

Компания Toyota стала первым японским автопроизводителем, зафиксировавшим рост продаж в Китае в 2025 году, воспользовавшись государственной программой утилизации старых автомобилей и субсидиями на обмен.

В рамках этой программы китайские власти увеличили субсидии на утилизацию автомобилей: владельцы старых автомобилей могут получить до 20 000 юаней (около $2 730) при обмене на электромобили и до 15 000 юаней при обмене на автомобили с двигателем объемом до 2 литров.

Эти меры способствовали росту продаж новых автомобилей в Китае, особенно электромобилей и гибридов, что положительно сказалось на результатах Toyota в регионе.