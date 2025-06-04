Немецкие автопроизводители сталкиваются с трудностями из-за конкуренции Китая и тарифов США

Немецкие автопроизводители, такие как Volkswagen, BMW и Mercedes-Benz, сталкиваются с серьёзными вызовами, оказывающими давление на их прибыльность и рыночные позиции. Основные проблемы включают жёсткую конкуренцию со стороны китайских производителей электромобилей (ЭМ), высокие производственные расходы и неопределённость, вызванную тарифной политикой США.

Китайские компании, такие как BYD, предлагают электромобили с более низкой себестоимостью, что позволяет им захватывать долю рынка в Европе. В 2024 году продажи китайских ЭМ в Европе увеличились до 19% от общего объёма, в то время как немецкие бренды столкнулись с падением продаж в Китае на 13–10%.

В ответ на растущую конкуренцию Европейский Союз рассматривает возможность введения тарифов на китайские ЭМ. Однако немецкие автопроизводители выражают обеспокоенность, что такие меры могут привести к ответным действиям Китая, что негативно скажется на их экспортных возможностях .

Внутренний рынок также испытывает трудности: в Германии наблюдается снижение спроса на ЭМ, что связано с завершением государственных субсидий и недостаточной инфраструктурой зарядных станций.

В ответ на эти вызовы компании предпринимают шаги по оптимизации затрат и поиску новых рынков. Volkswagen планирует закрыть три завода в Германии в рамках стратегии сокращения расходов на €10 миллиардов к 2026 году . BMW и Mercedes-Benz также рассматривают варианты реструктуризации и усиления сотрудничества с китайскими партнёрами для улучшения технологической конкурентоспособности.

Эксперты предупреждают, что немецким автопроизводителям необходимо ускорить адаптацию к изменениям рынка и инвестировать в новые технологии, чтобы сохранить свои позиции на глобальной арене.