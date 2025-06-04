Масла «Газпромнефть-СМ» будут использовать в новейших самосвалах в России

«Газпромнефть – смазочные материалы» будет поставлять моторные и гидравлические масла для карьерных самосвалов TITAN. Первые партии спецтехники появились в России в начале 2025 года.

Новейшие карьерные самосвалы отличаются высокой производительностью, малым расходом топлива, грузоподъемностью 120 тонн и способностью исправно работать при экстремально низких и высоких температурах – от минус 50 до плюс 45 градусов. Поэтому технике нужны выносливые и эффективные смазочные материалы. Масла «Газпромнефть-СМ» успешно прошли тест-драйв на крупном угледобывающем предприятии Новосибирской области. Смазочные материалы продемонстрировали высокую эффективность, исключительную выносливость и полную совместимость с механизмами карьерных самосвалов последнего поколения.

Мы закладываем высокие требования к качеству продукции на всех этапах производства, поэтому наши масла подходят для самой современной техники и оборудования, – рассказал генеральный директор компании Анатолий Скоромец.

Он также отметил, что сегодня компания обеспечивает смазочными материалами более 100 предприятий угольного сектора.

Поставщиком карьерных самосвалов TITAN является крупнейший дилер спецтехники в России FNGROUP.

Мы скрупулезно подходим к выбору масел для нашей спецтехники, ведь от их качества зависит надежность работы узлов, агрегатов и продолжительность «жизни» горного оборудования в целом, – отметил коммерческий директор компании Максим Хрипунов.

«Газпромнефть-СМ» и FNGROUP заключили соглашение о совместном развитии автопарка самосвалов на международной выставке «Уголь России и Майнинг-2025» в Новокузнецке. Мероприятие этого года объединило более 700 компаний, а экспозиция заняла более 85 тысяч квадратных метров.

Справка:

«Газпромнефть – смазочные материалы» специализируется на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров рынка в своем сегменте. Продукция выпускается на собственных производственных площадках в Омске и Московской области. Ассортимент включает более 1000 наименований для всех секторов рынка, включая индустриальный.

В портфеле компании гидравлические, редукторные, компрессорные, турбинные, шпиндельные, циркуляционные масла, литиевые смазки и смазочно-охлаждающие жидкости.