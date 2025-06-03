Geely представила Galaxy A7 EM-i PHEV с запасом хода более 2100 км

Компания Geely официально представила новый седан Galaxy A7 EM-i — компактный плагин-гибрид среднего класса в рамках суббренда Galaxy. Модель выделяется высокой топливной экономичностью — при работе без электрического заряда расход топлива составляет чуть более 2 литров на 100 км, а общий запас хода превышает 2100 км.

Galaxy A7 EM-i является более компактной альтернативой модели Galaxy Star 8 EM-i. Его длина достигает 4918 мм, ширина — 1905 мм, высота — 1495 мм, а колесная база составляет 2845 мм. Автомобиль ориентирован на сегмент с ценой около 100 000 юаней (примерно 14 000 долларов), привлекая покупателей, заинтересованных в доступных и экономичных гибридных седанах.

Экстерьер автомобиля сочетает современный стиль с динамичными элементами. Передняя часть украшена светодиодной полосой, объединяющей острые фары, а агрессивные нижние воздухозаборники придают спортивный вид. Профиль подчеркивают выразительные линии кузова, многоспицевые колеса в форме турбины и глянцевая черная окантовка стекол. Для удобства использованы классические дверные ручки вместо выдвижных. Задняя часть отличается светодиодной фонарной полосой и аккуратным спойлером в виде «утиного хвоста».

Интерьер Galaxy A7 EM-i обновлен: руль с двумя спицами и множеством функций, крупная цифровая приборная панель и плавающий центральный экран мультимедиа. Центр консоли оборудован физическими кнопками управления, включая вращающийся регулятор для мультимедийных функций, кнопки климата и закрывающуюся подстаканниковую панель для удобства во время движения.

Под капотом установлен 1,5-литровый бензиновый двигатель, работающий в связке с электромотором в гибридной системе с возможностью подзарядки. Максимальная мощность двигателя составляет 112 л.с. Полные технические характеристики пока не раскрыты, но предполагается, что конструкция аналогична более крупному Star 8 EM-i, который оснащён электромотором мощностью 238 л.с. и суммарной отдачей системы до 350 л.с., а также одноступенчатой трансмиссией DHT.

Автомобиль будет доступен с двумя вариантами электрического запаса хода по методике CLTC: 60 и 130 км. В зависимости от конфигурации аккумулятора общий комбинированный запас хода достигает 1500 и 1600 км, при этом в официальном пресс-релизе упоминается версия с запасом свыше 2100 км. Дата начала продаж и цены будут объявлены дополнительно.