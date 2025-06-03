Продажи Tesla в Европе продолжают снижаться, но обновлённый Model Y увеличивает спрос в Норвегии

В мае продажи Tesla в нескольких европейских странах, включая Швецию и Португалию, значительно сократились — это уже пятый месяц подряд с падением объёмов реализации. Снижение связывают с политической активностью гендиректора Илона Маска и устаревшим модельным рядом компании.

При этом в Норвегии, где начались поставки обновлённого кроссовера Model Y, наблюдается заметный рост продаж. Новый вариант автомобиля поступит в продажу в ряде других европейских стран уже в июне.

С 2020 года Tesla не выпускала новых массовых моделей, в то время как традиционные автопроизводители наращивают производство более доступных электромобилей, а китайские конкуренты, такие как BYD, выходят на европейский рынок.

В Швеции продажи Tesla за май снизились на 54% по сравнению с прошлым годом, в Португалии — на 68%, несмотря на то, что общий рынок электромобилей в этих странах вырос почти на 25%. Аналогичное снижение зафиксировано в Дании (–31%), Нидерландах (–36%) и Испании (–19%). Во Франции, согласно данным PFA от 1 июня, падение достигло 67%.

В Норвегии продажи за май выросли на 213%, сообщает Norwegian Road Federation (OFV), в том числе благодаря увеличению покупок как новых, так и старых моделей Model Y — с 690 до 2 346 автомобилей.

Эксперты отмечают, что успех Tesla в Норвегии показывает необходимость инноваций для сохранения позиций на рынке. Сейчас новый Model Y доступен для заказа в большинстве европейских стран, однако в таких странах, как Германия, Великобритания, Франция и Италия, первые поставки самых доступных версий начнутся только в июне, поэтому они ещё не отражены в статистике.

Для стимулирования продаж Tesla предлагает финансовые льготы в Швеции, Германии, Великобритании и Франции, а в Норвегии — беспроцентные кредиты на покупку Model Y.

Несмотря на меры поддержки, в ряде стран Tesla испытывает давление со стороны конкурентов. В Швеции, например, продажи Volkswagen ID 7 почти вдвое превышают показатели Model Y. Модель 3 также уступает по объёмам продаж электрокарам Porsche Macan, BYD Seal и Xpeng G6.

Политическая позиция Илона Маска, включая его поддержку бывшего президента США Дональда Трампа и контакты с правыми движениями в Европе, вызвала протесты против компании и акты вандализма в её шоурумах и на зарядных станциях. Сам Маск недавно покинул администрацию Трампа, чтобы сосредоточиться на управлении автопроизводителем.

Таким образом, Tesla сталкивается с вызовами на европейском рынке и рассчитывает на успех новых моделей и маркетинговые меры для восстановления роста.