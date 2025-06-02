В Китае обсуждают проблему «нулевых» подержанных автомобилей

В Китае растёт внимание к практике продажи так называемых «нулевых» подержанных автомобилей — машин, зарегистрированных как проданные, но фактически не использовавшихся. Эти автомобили заполнили рынок вторичной торговли, вызвав дискуссии о последствиях для отрасли.

Суть проблемы кроется в том, что новые автомобили регистрируются на аффилированных дилеров или сторонние компании, после чего перепродаются как подержанные, хотя на них почти не ездили. Это помогает производителям достигать планов продаж, дилерам — избавляться от залежавшегося товара, а иногда также использовать субсидии или льготные условия экспорта.

Основной причиной такого подхода называют переизбыток мощностей в автопроме. По данным на апрель 2025 года, на складах находилось 3,5 миллиона автомобилей, а загрузка производственных мощностей у некоторых компаний составляет менее 50%. Обостряют ситуацию ценовые войны и зависимость от государственных субсидий, особенно в сегменте электромобилей.

Для потребителей такие автомобили могут быть привлекательны из-за скидок до 30% от начальной цены. Однако такие сделки несут риски: гарантия начинается с момента регистрации, поэтому покупатель теряет часть срока её действия. Кроме того, возможны проблемы с неуплаченными кредитами или неясной историей владения.

Китайские власти уже обратили внимание на эту проблему. 27 мая Министерство коммерции провело совещание с участием крупных производителей, таких как BYD и Dongfeng, а также платформ для продажи автомобилей. Рассматриваются меры по усилению контроля за сделками и предотвращению манипуляций с данными о продажах.

Эксперты рекомендуют покупателям тщательно проверять автомобили, обращать внимание на дату регистрации и историю обслуживания. Большие скидки свыше 30% могут свидетельствовать о том, что машина относится к категории «нулевых».

Будущее этой практики будет зависеть от регулирования и действий компаний. Специалисты призывают к прозрачности, улучшению планирования производства и развитию экспорта подержанных автомобилей.