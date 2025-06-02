Представлено новое поколение Jeep Cherokee с более угловатым дизайном

Компания Jeep представила шестое поколение модели Cherokee, которая сохранила крупные и прямоугольные формы. Этот внедорожник появится на дорогах США уже в этом году, однако, как сообщила Auto Express, планов по продаже автомобиля в Европе пока нет.

Внешне новый Cherokee напоминает недавно представленный Jeep Compass — обе модели отличаются вертикальным передком с фирменной решёткой из семи прорезей, плоским капотом, угловатыми колесными арками и строгими линиями кузова.

Отметим, что такие дизайнерские черты характерны для культового Cherokee второго поколения (XJ) восьмидесятых годов, одного из первых компактных внедорожников в мире, который оказал большое влияние на бренд Jeep. Новый Cherokee шестого поколения явно отсылает к этой модели.

Технических подробностей пока немного: известно, что будет доступна гибридная версия. Предполагается, что автомобиль построен на платформе STLA Large, которая используется и в новом Jeep Wagoneer S, и в следующем поколении Alfa Romeo Stelvio. Это даёт шанс появления полностью электрической версии, но подтверждений пока нет.

Генеральный директор Jeep Боб Бродердорф отметил, что новый Cherokee расширит выбор и внедрит инновации, предлагая конкурентоспособную цену и заполняя нишу между моделями Compass и Grand Cherokee в американской линейке бренда.

Хотя модель Cherokee не появится в Великобритании, Jeep готовит к выпуску новые модели — обновлённый Compass, который ожидается к концу года, флагманский Wagoneer S — в начале 2026-го, а также электрический внедорожник Recon, первые официальные изображения которого были показаны в феврале.