Глава VW заявил о масштабных инвестициях в США на фоне переговоров по тарифам

Генеральный директор Volkswagen Оливер Блуме рассказал немецкой газете Sueddeutsche Zeitung, что переговоры с американскими властями по вопросу тарифов проходят «честно» и «конструктивно», а компания намерена продолжить крупные инвестиции в США.

«До сих пор наши обсуждения были абсолютно честными и конструктивными», — отметил Блуме, добавив, что лично посещал Вашингтон и поддерживает регулярный диалог с представителями США. Основным контактным лицом для Volkswagen в Вашингтоне является министр торговли США Говард Лутник. Блуме также сообщил, что детали переговоров остаются конфиденциальными.

Немецкие автопроизводители VW, BMW и Mercedes-Benz ведут переговоры с Вашингтоном о возможном снижении импортного тарифа в 25%, введённого в этом году. Они рассчитывают учесть свои инвестиции и экспорт в США как фактор для смягчения тарифных ограничений.

По словам Блуме, Volkswagen Group уже напрямую предоставляет работу более 20 тысячам человек и косвенно — свыше 55 тысяч в США. В числе инвестиций он выделил $5,8 млрд в американскую компанию Rivian. Кроме того, VW возрождает бренд внедорожников Scout, а производство новой модели запланировано на заводе в Южной Каролине стоимостью $2 млрд, который также может выпускать автомобили Audi.

«Мы намерены продолжать это, осуществляя дальнейшие масштабные инвестиции», — добавил глава VW. По его мнению, вложения компании должны учитываться при принятии решений по тарифам. Он выразил надежду на достижение широкой договорённости между Брюсселем и Вашингтоном по всем отраслям.

Отвечая на вопрос о сроках соглашения, Блуме не стал уточнять дату, отметив, что многое зависит от различных факторов. Это заявление прозвучало в ответ на более оптимистичное мнение главы BMW Оливера Ципсе, который ожидал снижение тарифов уже с июля.

В то же время представители Евросоюза сообщили, что после судебного решения в США у блока появилось дополнительное влияние в торговых переговорах. Представитель ЕС подчеркнул, что «неопределённость относительно законности взаимных тарифов даёт нам дополнительный рычаг».

Новые переговоры между США и ЕС запланированы в рамках заседания Совета министров ОЭСР, которое пройдет в Париже 3-4 июня.