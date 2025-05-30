Porsche готовит дорожную версию гиперкара 963 RSP для Ле-Мана

Porsche анонсировала выпуск единственного дорожного варианта гоночного гиперкара 963, участвующего в гонке 24 часа Ле-Мана. Новинка получила название 963 RSP и должна быть официально представлена в июне, предположительно именно на легендарной гонке.

По опубликованному тизеру видно, что изменения затронули не только установку номерного знака и более крупных фар: кузов из углепластика тщательно доработан и окрашен, а салон оформлен новым интерьером с отделкой из алькантары. Вместо гоночной наклейки на капоте установлен классический значок Porsche.

Гоночная версия Porsche 963 оснащена гибридной силовой установкой мощностью 671 л.с., включая 4,6-литровый V8 с двумя турбинами от суперкара 918 Spyder, способный раскручиваться до 10 000 об/мин. Останется ли дорожный автомобиль с такими характеристиками — пока неизвестно.

Идея создать дорожно разрешённую версию гоночного болида не нова: 50 лет назад Porsche 917 был модифицирован для улиц по просьбе итальянского аристократа и поклонника марки. Также в 1990-х на дороги вышли McLaren F1 GTR и Porsche 911 GT1, а в прошлом десятилетии на базе гоночных технологий появились такие модели, как Aston Martin Valkyrie LMDh.

Для получения допуска к дорогам Porsche 917 в 1975 году прошёл множество изменений: установили глушители, дополнительные зеркала, повторители поворотов, клаксон и даже запасное колесо. Ожидается, что и 963 RSP потребуется серьёзная доработка для соответствия требованиям дорожного использования.