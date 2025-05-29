АвтоВАЗ возобновил производство обновлённой Lada Niva Legend

С 26 мая 2025 года на АвтоВАЗе снова запущено серийное изготовление внедорожников Lada Niva Legend и Lada Niva Travel. Производственные линии работают стабильно, а поставки комплектующих от партнёров нормализовались.

В обновлённой версии Lada Niva Legend появились светодиодные дневные ходовые огни и противотуманные фары, которые обеспечивают лучшее освещение и увеличенный срок службы элементов. Также автомобиль оснащён новым 1,8-литровым двигателем мощностью 90 лошадиных сил, что положительно сказывается на динамике и экономичности при эксплуатации в городских условиях.

Комплектация Bronto, производство которой было приостановлено с сентября 2024 года, вновь доступна. Эта модель получила обновлённую оптику и расширенный выбор цветов кузова. Стартовая цена на Bronto составляет 1,48 миллиона рублей.

По планам компании, в 2026 году ожидается выпуск модернизированной версии Niva Legend с улучшенной подвеской и трансмиссией, а также новым двигателем, что позволит повысить её конкурентоспособность, сохранив при этом известные внедорожные качества.

Таким образом, Lada Niva Legend остаётся верна своим традициям, сочетая современные технологии и проверенную надёжность.