Geely Galaxy E5 и батарея Aegis Gold Brick успешно выдержали тест сжатия под 36-тонным танком

Электромобиль Geely Galaxy E5 прошёл испытание на прочность своей батареи Aegis Gold Brick, выдержав сжатие под весом 36-тонного средневекового танка ZTZ-59D. Давление при тесте составило примерно в 1,8 раза больше требований новых национальных стандартов Китая по безопасности батарей, при этом не было зафиксировано ни пожара, ни взрыва, ни теплового пробоя как в батарейном блоке, так и в отдельных элементах.

Испытание имитировало экстремальное внешнее воздействие на аккумулятор: танк многократно проезжал гусеницами по батарейному блоку, а также оказывал давление на отдельные и группы из десяти ячеек. Несмотря на сильнейшее давление, конструкция батареи сохранила целостность — не было заеданий, протечек, воспламенений или разрушений. Специалисты подтвердили, что аккумулятор выдержал нагрузку, превышающую новые национальные требования.

28 марта Министерство промышленности и информационных технологий Китая объявило о новых стандартах безопасности для аккумуляторов электромобилей (GB38031-2025), которые вступят в силу 1 июля 2026 года. Нововведения включают три ключевых улучшения: проверку после циклов быстрой зарядки, усиленную защиту от теплового пробоя и впервые — испытания на удар снизу.

Батарея Aegis Gold Brick уже получила полное одобрение по новым нормам, став одной из первых в отрасли с таким сертификатом. Она отличается компактной длиной, увеличенной толщиной, низким внутренним сопротивлением и минимальным выделением тепла. Используются высококачественные материалы, включая более гибкий двухслойный сепаратор с алюминиево-оксидным покрытием, предотвращающим повреждения ячеек и тепловой пробой при проколе.

Конструкция батарейного блока оснащена степенями защиты IP68 и IPX9K, технологией интеграции CTB (Cell To Body), решётчатыми структурами с четырьмя энергоёмкими сечениями и дном толщиной 2,6 мм в виде «сэндвича». В дизайне предусмотрены разделение жидкости и электричества, электрическая изоляция, эффективное отведение тепла и комплекс защитных систем для повышения безопасности.

При этом Geely проводит 36 различных экстремальных испытаний батареи, из которых 23 превосходят национальные стандарты. Компания также включила новый тест на удар снизу в собственные корпоративные требования и намерена открыть патенты по безопасности батарей для широкой отрасли.

Ранее Galaxy E5 продемонстрировал хорошие результаты в высокотемпературных тестах и комплексных проверках безопасности, проводимых Китайским центром автомобильных технологий (CATARC). Он получил сертификацию NESTA по шести параметрам электрической безопасности и пятёрки по оценкам Euro NCAP и ANCAP.

С момента запуска Geely Galaxy суммарно продано почти миллион автомобилей, без случаев самовозгорания, что подтверждает эффективность применяемых технологий безопасности. В конце года компания откроет крупнейший в мире Центр комплексных испытаний безопасности — доступный для всей отрасли.