Volkswagen Group представила новую платформу SSP для электромобилей с 2026 года

Volkswagen Group анонсировала запуск новой платформы Scalable Systems Platform (SSP) для электромобилей, которая будет использоваться с 2026 года. Эта архитектура заменит существующие платформы MEB и PPE, обеспечивая унификацию и масштабируемость для всех брендов группы, включая Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley и Lamborghini.
Ключевые особенности SSP
- Унифицированная платформа: SSP объединяет различные архитектуры в одну, позволяя выпускать автомобили от компактных до спортивных, включая модели мощностью до 1700 л.с..
- Батареи нового поколения: Платформа будет использовать унифицированные аккумуляторные ячейки, совместимые с различными химическими составами, включая литий-железо-фосфат (LFP), что снижает стоимость производства и увеличивает скорость зарядки до 12 минут с 10% до 80% емкости .
- Интегрированное программное обеспечение: CARIAD, дочерняя компания Volkswagen, разрабатывает программную платформу E³ 2.0, которая обеспечит обновления по воздуху и поддержку автономного вождения до уровня 4.
- Модульная структура: Платформа включает различные модули для разных сегментов, что позволяет брендам адаптировать автомобили под свои потребности и предпочтения клиентов .
Производственные планы
- Старт производства: Первые автомобили на базе SSP планируется выпустить в 2026 году, начиная с моделей Audi и Volkswagen, включая проект Trinity .
- Масштабирование: Volkswagen Group планирует произвести более 40 миллионов автомобилей на базе SSP в течение жизненного цикла платформы, что позволит достичь экономии за счет масштаба и снизить себестоимость производства .(Electric has gone Audi)
SSP представляет собой стратегический шаг Volkswagen Group в направлении унификации и оптимизации производства электромобилей, обеспечивая гибкость и технологическое превосходство для всех брендов группы.