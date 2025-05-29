Volkswagen Group представила новую платформу SSP для электромобилей с 2026 года

Volkswagen Group анонсировала запуск новой платформы Scalable Systems Platform (SSP) для электромобилей, которая будет использоваться с 2026 года. Эта архитектура заменит существующие платформы MEB и PPE, обеспечивая унификацию и масштабируемость для всех брендов группы, включая Volkswagen, Audi, Porsche, Bentley и Lamborghini.

Ключевые особенности SSP

Унифицированная платформа : SSP объединяет различные архитектуры в одну, позволяя выпускать автомобили от компактных до спортивных, включая модели мощностью до 1700 л.с..

: SSP объединяет различные архитектуры в одну, позволяя выпускать автомобили от компактных до спортивных, включая модели мощностью до 1700 л.с.. Батареи нового поколения : Платформа будет использовать унифицированные аккумуляторные ячейки, совместимые с различными химическими составами, включая литий-железо-фосфат (LFP), что снижает стоимость производства и увеличивает скорость зарядки до 12 минут с 10% до 80% емкости .

: Платформа будет использовать унифицированные аккумуляторные ячейки, совместимые с различными химическими составами, включая литий-железо-фосфат (LFP), что снижает стоимость производства и увеличивает скорость зарядки до 12 минут с 10% до 80% емкости . Интегрированное программное обеспечение : CARIAD, дочерняя компания Volkswagen, разрабатывает программную платформу E³ 2.0, которая обеспечит обновления по воздуху и поддержку автономного вождения до уровня 4.

: CARIAD, дочерняя компания Volkswagen, разрабатывает программную платформу E³ 2.0, которая обеспечит обновления по воздуху и поддержку автономного вождения до уровня 4. Модульная структура: Платформа включает различные модули для разных сегментов, что позволяет брендам адаптировать автомобили под свои потребности и предпочтения клиентов .

Производственные планы

Старт производства : Первые автомобили на базе SSP планируется выпустить в 2026 году, начиная с моделей Audi и Volkswagen, включая проект Trinity .

: Первые автомобили на базе SSP планируется выпустить в 2026 году, начиная с моделей Audi и Volkswagen, включая проект Trinity . Масштабирование: Volkswagen Group планирует произвести более 40 миллионов автомобилей на базе SSP в течение жизненного цикла платформы, что позволит достичь экономии за счет масштаба и снизить себестоимость производства .(Electric has gone Audi)

SSP представляет собой стратегический шаг Volkswagen Group в направлении унификации и оптимизации производства электромобилей, обеспечивая гибкость и технологическое превосходство для всех брендов группы.