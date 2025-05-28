Geely сохраняет ставку на двигатели внутреннего сгорания, развивая электрификацию

Председатель совета директоров Geely Holding Group Ли Шуфу подтвердил, что компания продолжит разработку автомобилей с традиционными двигателями внутреннего сгорания (ДВС), одновременно инвестируя в электрификацию. Он подчеркнул, что Geely не собирается участвовать в ценовых войнах, делая упор на технологические инновации и качество продукции.

В недавно опубликованном внутреннем видеообращении Ли Шуфу сообщил, что компания будет придерживаться «двухсторонней стратегии», развивая как интеллектуальные электромобили, так и традиционные автомобили с ДВС и гибридные модели.

Ли отметил, что Geely не планирует отказываться от технологий двигателей внутреннего сгорания, продолжая вкладывать средства в научно-исследовательские работы для сохранения лидерских позиций в этой области. «Мы должны идти на двух направлениях одновременно», — сказал он, уточнив, что при ускорении электрификации компания будет продолжать развитие традиционных и гибридных силовых установок.

Рассуждая о глобальном расширении Geely и приобретении Volvo, Lotus, а также долей в Mercedes-Benz и Aston Martin, Ли пояснил, что цель этих сделок — не финансовые спекуляции, а освоение передовых технологий автомобилестроения. Он подчеркнул, что основой успеха являются приобретённые компетенции, отметив важность опыта Volvo в безопасности, Mercedes — в люксовом сегменте, Lotus — в аэродинамике и Aston Martin — в управлении премиальным брендом.

Ли также подтвердил отказ компании от участия в агрессивной ценовой конкуренции, предпочитая бороться с помощью технологий, качества, сервиса и репутации бренда. «Мы не снижаем цены ради краткосрочной выгоды, а строим долгосрочную ценность», — отметил он, повторяя тезисы своего новогоднего обращения 2025 года о противодействии разрушительной конкуренции.

Кроме того, глава Geely рассказал о стратегии развития кадрового потенциала под названием «Лес талантов», основанной на принципах меритократии, а не семейного контроля. По его словам, каждый сотрудник компании должен иметь возможность для профессионального роста и проявления своих способностей через открытые и честные условия конкуренции.