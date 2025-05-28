«Stellantis» назначил Антонио Филозу новым генеральным директором

Компания «Stellantis» завершила почти шестимесячный процесс поиска нового генерального директора, назначив на эту должность Антонио Филозу, который ранее занимал руководящие посты в Fiat Chrysler. Он заменит Карлоса Тавареса, ушедшего в отставку в декабре прошлого года.

Филоза предстоит возглавить компанию в период, когда «Stellantis» сталкивается с необходимостью адаптации к новым условиям рынка и внутренними вызовами. Его опыт в автомобильной отрасли и знание специфики работы в «Stellantis» будут важными активами для успешного руководства в этот переходный период.

Назначение Филозы стало результатом тщательного отбора, направленного на поиск лидера, способного эффективно управлять компанией и отвечать на вызовы современного автомобильного рынка.